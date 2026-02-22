El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se situará en torno al 36% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas de mayor calor. A medida que se acerque la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Mairena del Alcor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:09, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Alcor se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.