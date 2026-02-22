El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Lucena se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a que la temperatura se sienta más fresca. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, pero seguirá siendo suave, lo que no afectará la comodidad del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o simplemente disfrutar de la calidez del sol en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:05, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

