El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas. Esta subida de temperatura, combinada con la escasa nubosidad, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para disfrutar del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto se traduce en un panorama ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:08 horas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.