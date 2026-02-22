El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 3 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 6 de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 10 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 20 grados a las 4 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 63% y el 32% a lo largo del día, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h hacia el mediodía. Esta brisa moderada contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 7:55 de la mañana, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 7:00 de la tarde, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular, dado el cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para hacer ejercicio, pasear o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.