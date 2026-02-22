El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , comenzando con un fresco amanecer a 12 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y al mediodía, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero contribuirá a que el tiempo se sienta fresco, especialmente en las primeras horas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Los periodos de mayor claridad se extenderán desde la mañana hasta el atardecer, que se producirá a las 19:15 horas. La salida del sol será a las 08:09, brindando un hermoso amanecer que dará inicio a un día espléndido.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha esta jornada soleada y cálida, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.