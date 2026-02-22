El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 11 grados, descendiendo a 6 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados a las 10:00 y continúe aumentando, llegando a los 19 grados a las 13:00. En la tarde, el termómetro podría alcanzar su punto máximo de 22 grados entre las 15:00 y las 16:00, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 18 grados a las 19:00 y cerrando el día con 12 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 89% a las 06:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 53% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h desde el sureste en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana y la tarde, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar del sol en parques y plazas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.