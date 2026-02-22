El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 11 grados, descendiendo a 6 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender de nuevo.
A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados a las 10:00 y continúe aumentando, llegando a los 19 grados a las 13:00. En la tarde, el termómetro podría alcanzar su punto máximo de 22 grados entre las 15:00 y las 16:00, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 18 grados a las 19:00 y cerrando el día con 12 grados a las 23:00.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 89% a las 06:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 53% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h desde el sureste en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana y la tarde, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.
No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar del sol en parques y plazas.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos
- Senderismo en Córdoba: la ruta romana que fue escenario de asaltos y hoy puedes hacer en menos de 3 horas
- Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba: horario, recorrido y todo lo que debes saber sobre Jesús de la Sangre