El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondarán los 12 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo en torno a las 8:00, donde se registrarán 11 grados.

A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 14 grados a media mañana. La sensación térmica será bastante confortable, gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a un ambiente seco y agradable.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente hacia la tarde. A partir del mediodía, se espera que el viento cambie a dirección noreste, manteniendo una velocidad moderada que no afectará la comodidad de los jiennenses. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 17 km/h, especialmente en las horas centrales del día, pero no se anticipan condiciones adversas.

En cuanto a la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 21 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se situará en torno al 33%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 15 grados a las 21:00. El ocaso se producirá a las 19:01, marcando el final de un día que promete ser muy agradable para los habitantes de Jaén. En resumen, el tiempo de hoy será perfecto para disfrutar de la ciudad, con un ambiente cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.