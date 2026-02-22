El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 64% por la noche. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones incómodas por la humedad, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre 5 y 18 km/h, predominando del norte y noreste. Las velocidades del viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 18 km/h a las 10:00 horas. Esto podría generar una ligera brisa, ideal para quienes disfrutan de paseos por la costa o actividades deportivas al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta ausencia de lluvias permitirá que los habitantes y visitantes de Isla Cristina disfruten de un día sin interrupciones climáticas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados a las 20:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 19:16 horas, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día ideal para pasear por la playa, realizar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad costera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.