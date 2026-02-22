El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 22 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 62% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura será más pronunciada al caer la tarde, especialmente con la llegada del ocaso a las 19:15 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avance el día. Este viento del norte aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvia hace de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Huelva vivirá un día espléndido, con un tiempo perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de nubes y la suave brisa del norte contribuirán a que la jornada sea placentera, invitando a los ciudadanos a aprovechar al máximo las horas de sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.