El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas durante la noche. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 19 grados a las 19:00 horas. La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 56% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Estos vientos, aunque moderados, aportarán una agradable frescura al ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día. No se prevén rachas fuertes, lo que contribuirá a un tiempo estable y placentero.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.