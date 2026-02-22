El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 22 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán, situándose en torno a los 11 grados, lo que permitirá una noche fresca pero sin extremos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que hará que la jornada sea más placentera para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este a velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura que complementará las temperaturas agradables.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que avance el día, el orto se producirá a las 08:00 y el ocaso a las 19:07, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y viento suave hace de este un día ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

En resumen, Écija disfrutará de un día espléndido, con un tiempo propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia o el frío extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.