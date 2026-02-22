El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados a la hora del almuerzo.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la predicción meteorológica, ya que no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el riesgo de mojarse es nulo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero aumento a medida que el día avanza. A partir de las 13:00 horas, se alcanzarán los 19 grados, y se espera que la temperatura máxima del día llegue a los 22 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una disminución gradual de la humedad relativa, que comenzará en un 73% por la mañana y descenderá hasta un 37% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calidez más agradable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 08:04, y el ocaso está previsto para las 19:11, lo que significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de aproximadamente 11 horas de luz solar. Este largo periodo de luz natural, combinado con el tiempo despejado, hará que sea un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un rato al aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, perfecta para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.