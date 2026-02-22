El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga despejado, la humedad relativa será notable, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas de mayor calor.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 19:05. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, alcanzando un 79% hacia las últimas horas del día.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo la hidratación y protegiéndose del sol en las horas más cálidas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.