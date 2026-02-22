El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se presenta en Castilleja de la Cuesta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleve en el cielo, la combinación de temperaturas agradables y una humedad más baja contribuirá a un ambiente confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 21 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno sin obstáculos.
A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:11, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.
En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y una suave brisa del norte promete un día perfecto para salir y disfrutar del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.
