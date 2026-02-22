El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , alcanzando su punto más bajo en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 69% por la mañana y descenderá hasta un 34% en la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el este y sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 12 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

La puesta de sol se anticipa para las 19:15, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de temperaturas agradables y cielos despejados. Con un orto a las 08:09, los cartayeros podrán disfrutar de un día completo de luz natural, lo que es perfecto para aprovechar al máximo las horas de sol.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, aprovechando cada momento bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.