El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% por la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta brisa, que aunque no será excesivamente fuerte, puede ser notable en espacios abiertos.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La temperatura comenzará a descender a medida que se acerque la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:09, momento en el que el cielo se teñirá de tonos anaranjados y rosados, ofreciendo un espectáculo visual que muchos disfrutarán.

Para aquellos que planean salir, se recomienda vestirse en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde. Además, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en un parque. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía, con un ambiente cálido y seco que invita a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.