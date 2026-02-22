El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:04. Las temperaturas durante la madrugada oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 12 km/h.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, y el cielo continuará despejado. La humedad relativa se situará en torno al 54-59%, lo que proporcionará una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de un día sin lluvias.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00. El viento, que soplará desde el noreste, podría intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, pero sin causar incomodidad. La humedad relativa disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 19:00, justo antes del ocaso a las 19:11. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer. La brisa se mantendrá suave, con velocidades de 7 a 9 km/h, lo que hará que la velada sea placentera.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones. Los residentes y visitantes podrán aprovechar el buen tiempo para realizar actividades recreativas, paseos o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.