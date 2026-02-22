El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12-13 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 21 grados. Esta variación térmica es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con valores que rondan entre el 32% y el 58% a lo largo del día. Esto significa que, aunque la sensación de calor será agradable, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento se mantenga constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente sin causar incomodidades. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas centrales de la tarde, pero en general, se tratará de un viento ligero que no interrumpirá las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como excursiones o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso será a las 19:04, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.