El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados a las 7:00 a.m., aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A mediodía, se espera que el termómetro alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados, lo que brindará un tiempo cálido y confortable para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia las 8:00 p.m.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 43% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para disfrutar de actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 8:03 a.m. y el ocaso a las 7:11 p.m., lo que permitirá disfrutar de un extenso periodo de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

