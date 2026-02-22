El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 66% al final del día. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una ligera sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance la mañana, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas pico. Esto podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades deportivas o estén en espacios abiertos, ya que el viento podría resultar refrescante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para los agricultores y para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que también podría llevar a un aumento en la radiación solar, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se va a estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.