El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 8 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse. Para las 08:00, la temperatura ascenderá a 8 grados, y a lo largo de la mañana se espera que alcance los 10 grados a las 10:00 y 13 grados a las 11:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% a la medianoche y descendiendo a un 50% a la 01:00. Sin embargo, se prevé un aumento en la humedad hacia la tarde, alcanzando un 70% a las 19:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche.

El viento soplará desde el noreste durante toda la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 km/h hacia el mediodía. A medida que avanza la tarde, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Bailén realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de precipitaciones.

El ocaso se producirá a las 19:01, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará más cálido y agradable a medida que avance la jornada. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.