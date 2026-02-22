El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada y los 8 grados a las 3 y 4 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 5 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 7 grados.

Durante la mañana, el termómetro irá subiendo gradualmente, alcanzando los 10 grados a las 9 de la mañana y los 11 grados a las 10. A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura seguirá aumentando, llegando a los 15 grados a las 12 del mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes, hará que la sensación térmica sea muy agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 36% al mediodía, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que no afectará la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h a las 11 de la mañana. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Baeza pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del aire libre. La puesta de sol se anticipa para las 7:00 PM, marcando el final de un día soleado y agradable en esta histórica ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.