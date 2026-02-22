El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y aumentando gradualmente hasta un 61% durante las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 3 de la tarde, lo que proporcionará un tiempo muy agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a este, alcanzando ráfagas de hasta 10 km/h en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 5 de la tarde y bajando a 16 grados hacia el final de la jornada. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. El ocaso se producirá a las 19:03, marcando el final de un día que, sin duda, será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.