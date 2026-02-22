El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, mientras que a medida que avance el día, se alcanzarán máximas de hasta 19 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación de calor podría ser más intensa durante las horas de mayor temperatura. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Ayamonte se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:16 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.