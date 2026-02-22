El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Desde la madrugada, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a media mañana, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y aumentando gradualmente hasta un 60% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es un factor positivo, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando picos de 17 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados a las 15:00 horas y bajando a 19 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 21:00 horas. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:09 horas.

En resumen, el día de hoy en Arahal se caracterizará por un tiempo agradable, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni condiciones climáticas adversas. Los habitantes podrán disfrutar de un día soleado, con la posibilidad de aprovechar el buen tiempo para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

