El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 7 grados a las 08:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 94% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación térmica será agradable, es recomendable mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 12 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las áreas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:02 horas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.