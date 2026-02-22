El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas horas de poco nuboso durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día.

A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde. La máxima se registrará alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro marque 21 grados. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, al caer la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 72% hacia las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas, aunque también se recomienda tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser más fuertes en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Almonte podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del noreste. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque. La combinación de sol, temperaturas cálidas y un viento fresco promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

