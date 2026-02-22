El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, alcanzando los 11 grados hacia media mañana. A medida que avance la tarde, se prevé un incremento notable, alcanzando los 20 grados en las horas centrales, y llegando a un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se sentirá cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas máximas se prevén en torno a los 23 km/h, especialmente en las horas centrales del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Aljaraque disfrutar de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:08, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:15, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.