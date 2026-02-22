El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 39% durante la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 71% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de La Algaba pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no hay indicios de cambios drásticos en el tiempo.

