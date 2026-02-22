El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan frescas, comenzando con 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 19 grados entre las 14:00 y 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 63% por la mañana y descenderá hasta un 25% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán alrededor de las 11:00 horas, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

El ocaso se producirá a las 19:02 horas, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para aprovechar el entorno natural y disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.