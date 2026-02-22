El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 10 grados, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener en cuenta la dirección del viento si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los parques locales.

El orto se producirá a las 08:03, lo que permitirá que la luz del día se extienda durante un tiempo considerable, con el ocaso previsto para las 19:10. Esto proporciona una buena cantidad de horas de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para actividades familiares, paseos o simplemente disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.