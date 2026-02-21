El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 21 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 10 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este aumento gradual en la temperatura será bien recibido por los habitantes, quienes podrán disfrutar de un tiempo agradable y primaveral.

La humedad relativa se situará en torno al 62% en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles de alrededor del 45% por la tarde. Esto sugiere que el ambiente será cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a días soleados. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 36 km/h en la mañana, pero se espera que disminuyan hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

Los momentos más cálidos del día se producirán entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables, rondando los 18 grados hacia el final del día.

En resumen, el 21 de febrero de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para actividades recreativas o simplemente para disfrutar de un día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.