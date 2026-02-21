El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 21 grados en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 75% al amanecer y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos, alrededor del 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde será más seca y cálida, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia el mediodía. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:04, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y brillante, mientras que el ocaso está previsto para las 19:09, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos, ya que las condiciones climáticas son propicias para salir y disfrutar de la belleza de Utrera.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el sol y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.