El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados a la 01:00 y 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados a las 10:00 y suba hasta los 11 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un tiempo más cálido, alcanzando los 13 grados a las 12:00 y 15 grados a la 13:00. La tarde será aún más cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados desde las 14:00 hasta las 16:00, antes de descender nuevamente hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% a la medianoche y disminuyendo ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando un 40% a las 11:00. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, creará un ambiente confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 10:00. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo en intensidad, con ráfagas más suaves hacia la noche.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 18:58, brindando a los habitantes de Úbeda una jornada completa de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, despejado y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.