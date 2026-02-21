El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo predominantemente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que elevará las temperaturas de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que alcance los 12 grados a las 09:00 horas.

Durante la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 21 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 69% en la madrugada al 37% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Tomares pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:09 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.