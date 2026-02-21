El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 66% durante la tarde. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% a lo largo del día, hace que sea un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros con amigos.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 12 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable tener precaución si se realizan actividades que requieran estabilidad, como montar en bicicleta o practicar deportes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:09. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16°C hacia la noche, lo que sugiere que será un buen momento para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa fresca que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.