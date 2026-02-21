El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia las 9 de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% y descendiendo gradualmente hasta un 49% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 21 grados , proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán entre las 10 y las 11 de la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, el viento disminuirá gradualmente hacia la tarde, lo que hará que las condiciones sean más agradables para disfrutar del exterior.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:05, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:09, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.