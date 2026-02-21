El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 21 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, pero a medida que avance la mañana, se espera que el termómetro suba rápidamente, alcanzando los 21 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se situarán en torno al 64%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 32% en las horas de mayor calor, lo que hará que la temperatura se sienta más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:00 horas y el ocaso a las 19:05 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.