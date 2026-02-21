El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando a medida que avanza la mañana. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que será ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio que rondará entre el 30% y el 54% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Predominarán las direcciones del este y del norte, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en su punto máximo, lo que podría ser notable en áreas abiertas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba disfruten de un día completamente seco y soleado.
El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso será a las 19:02, lo que proporcionará un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
