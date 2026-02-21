El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 18 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de alrededor de 3 grados, alcanzando los 6 grados hacia media mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 61% hacia la tarde. Esto, junto con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente se sienta fresco pero cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 19:04, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de aproximadamente 11 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya sea para realizar deporte, pasear o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno despejado y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.