El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados a la 1:00 a.m. y alcanzando su mínimo de 6 grados entre las 4:00 y las 6:00 a.m. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará un máximo de 21 grados a las 3:00 p.m., proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 49% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el día se sienta más cálido y cómodo, especialmente durante las horas centrales del día. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% a lo largo de toda la jornada, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 11:00 a.m. y las 1:00 p.m., alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia el final del día.

El orto se producirá a las 8:03 a.m. y el ocaso a las 7:06 p.m., lo que significa que los habitantes de Palma del Río podrán disfrutar de un día largo y luminoso. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia. En resumen, el 21 de febrero se presenta como un día perfecto para disfrutar del esplendor del invierno en Palma del Río, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.