El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 21°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 39% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta brisa ligera será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que el tiempo sea aún más placentero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el sol se mantendrá presente, con un ocaso programado para las 19:09, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables sugiere que será un día perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es ideal, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es un día que invita a disfrutar del aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.