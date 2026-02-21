El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. A primera hora, la temperatura será de 11 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frescas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que variarán entre 6 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Este clima es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:06, marcando el final de un día que promete ser muy agradable. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas, así que es un buen momento para salir y aprovechar el buen tiempo.

En resumen, Osuna disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del entorno natural y realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.