El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 02:00 y 10 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, comenzará un leve ascenso, alcanzando 9 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A las 06:00 y 07:00, la temperatura se estabilizará en 8 grados, lo que sugiere un inicio fresco para el día.

Durante las horas centrales del día, las temperaturas comenzarán a aumentar notablemente. A las 08:00, se prevé que la temperatura suba a 9 grados, alcanzando los 11 grados a las 09:00 y 12 grados a las 10:00. El tiempo seguirá siendo favorable, con temperaturas que llegarán a los 15 grados a las 11:00 y alcanzarán un máximo de 21 grados a las 16:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 49% en la madrugada al 40% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 22:00 y 23:00, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 19:07, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y despejado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Morón de la Frontera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.