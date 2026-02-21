El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 19 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 15 a 19 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave a moderada, con rachas que alcanzarán hasta 18 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y este, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento será un aliado para mitigar la sensación térmica, haciendo que el tiempo sea más soportable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Montilla pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 19:04 horas.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea placentero. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.