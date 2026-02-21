El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será notable, especialmente en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance el día, la sensación térmica será de confort, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas de mayor calor. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación de calor sea más llevadera, permitiendo disfrutar de un tiempo primaveral anticipado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos de mayor calor. La dirección del viento será constante, lo que contribuirá a una buena ventilación en la zona.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o encuentros familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:13, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. La temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles agradables, alrededor de 12 grados al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.