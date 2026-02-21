El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, especialmente en las primeras horas del día. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más tempranas.
A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 11 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 50%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.
El viento, que soplará principalmente desde el este, tendrá una velocidad moderada que variará entre 6 y 17 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 17 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Martos podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.
El orto se producirá a las 07:58 horas y el ocaso a las 19:01 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para salir a caminar, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.
En resumen, Martos experimentará un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados , viento moderado del este y sin posibilidad de lluvia. Es una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
