El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas.

El viento será un factor notable en la jornada, con ráfagas que oscilarán entre los 7 y 14 km/h, predominando de dirección este-noreste. A lo largo del día, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 23 km/h en las horas centrales, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas de la tarde. Este viento fresco será especialmente notable durante la tarde, cuando las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 21 grados .

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un tiempo favorable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 18 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados, y cielos despejados que permitirán observar las estrellas.

El orto se producirá a las 08:03 y el ocaso a las 19:07, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Marchena será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura a la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.