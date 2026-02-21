El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero

El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento gradual en la temperatura será agradable para los residentes y visitantes, quienes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 37% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio del día, se tornará más seco y cómodo conforme avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvia hará que sea un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 12 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

La salida del sol está programada para las 08:05, lo que permitirá que los primeros rayos de luz iluminen la ciudad, mientras que el ocaso se producirá a las 19:10, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza del atardecer en los alrededores de Mairena del Aljarafe.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, aportará frescura al ambiente. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día soleado y placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.