El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 21 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el sol brille con fuerza. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el ambiente será cálido, no se prevén sensaciones de bochorno, lo que hará que la jornada sea más placentera para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 36 km/h a lo largo del día. Estas condiciones de viento pueden ser notables, especialmente en las horas de mayor intensidad, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.
No se esperan precipitaciones en Mairena del Alcor, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los alrededores.
El orto se producirá a las 08:04, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:08, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, no será un impedimento para disfrutar de las actividades diarias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-20T20:52:12.
